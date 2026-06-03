ТВ-хаос в салоне красоты: съемочная группа устроила скандал и довела хозяйку

В соцсетях разразился скандал из-за съемочной группы одного из федеральных телеканалов, которая пришла в салон красоты. Дочь владелицы бизнеса под ником grafchere заявила, что журналисты и неизвестные медийные лица умышленно устроили многочасовой скандал в помещении бьюти-студии, нарушив предпринимательскую деятельность и границы морали ради создания провокационного контента.

Инцидент начался с визита посетительницы, которая в процессе обслуживания регулярно провоцировала мастера на конфликт и высказывала упреки. После официального отказа в предоставлении услуги из-за неприемлемого поведения гостьи, в салон красоты ворвалась съемочная группа.

По словам автора публикации, прибывшие лица расталкивали находившихся в помещении людей, игнорировали требования покинуть частную территорию и реагировали на просьбы сотрудников исключительно сарказмом. Весь инцидент и трехчасовой скандал фиксировались операторами в корпоративной форме одного из крупных федеральных телеканалов.

Дочь владелицы салона подчеркнула, что публичные личности переступили этические нормы в погоне за медийными рейтингами, не задумываясь о психологическом состоянии работников.

После публикации первых видеозаписей дочь владелицы студии получила множество сообщений от других предпринимателей с похожими историями. Там тоже звучали прямые угрозы, велись съемки скрытой камерой и спланированные провокации в социальных сетях.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.