TV BRICS: Токио объединяет мегаполисы мира для борьбы с изменениями климата

В Токио состоялся форум «Время действовать 2024. Города в поиске ответа на глобальные климатические вызовы». Власти города хотят сформировать всемирное движение с другими мегаполисами, чтобы бороться с выбросами углекислого газа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на TV BRICS.

К 2030 году Токио собирается на 50% уменьшить количество выбросов углекислого газа. К 2050 добиться так называемой углеродной нейтральности.

Уже со следующего апреля на строящиеся здания в Токио будут монтировать солнечные батареи. В мероприятии также поучаствовал заммэра Куала-Лумпура (Малайзия). Таким образом столица Японии объединяет мегаполисы мира для борьбы с изменениями климата.

Ранее климатолог Андрей Киселев отметил, что количество природных катаклизмов растет в последнее время. Это связано с гидрологическим циклом и ветровыми нагрузками.