Климатолог объяснил, почему число природных катаклизмов увеличилось

Климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев объяснил, почему количество природных катаклизмов стремительно увеличивается в последнее время. По его словам, число стихийных бедствий выросло примерно в три раза за последние 45 лет, сообщает Общественная Служба Новостей .

Эксперт отметил, что ураганы образуются довольно стремительно, и добавил, что, согласно научной статистике Росгидромета, а также данным страховых компаний, эти опасные явления становятся все более частыми. Речь идет о целом комплексе, включающем землетрясения, разнообразные ливни, засухи, наводнения, ураганы всех типов, торнадо и прочие природные явления.

Киселев считает, что существует как минимум две причины. Это связано с гидрологическим циклом, который включает в себя ливни, наводнения, а также ветровые нагрузки, такие как штормы, ураганы, тайфуны и торнадо.

В России данная ситуация также наблюдается, подчеркнул специалист. К концу века количество подобных опасных явлений возросло как минимум в два раза. Имеются в виду те случаи, которые нанесли значительный ущерб как людям, так и экономике, уточнил климатолог.

По мнению Киселева, данная тенденция напрямую связана с изменениями климата и свидетельствует о глобальном потеплении.

Кроме того, он подчеркнул, что текущие события не имеют никакого отношения к климатическому оружию.