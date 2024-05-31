Турнир по SUP-поло пройдет на фестивале «Москва на волне. Рыбная неделя»

Показательные поединки в SUP-поло, кулинарные и творческие мастер-классы состоятся на фестивале «Москва на волне. Рыбная неделя», сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

SUP-поло — зрелищная битва за мяч на воде. Показательные состязания по этому виду спорта пройдут 1 и 2 июня на Гольяновском пруду.

Играть будут команды по четыре игрока в каждой. Спортсмены играют, стоя на сапах, помогая себе веслом. При этом нужно забить мяч в ворота соперника. В игре пасы, передачи, перехваты, броски по воротам и манипуляции с мячом возможны только при использовании весла. По правилам игрокам нельзя садиться, играть руками, толкаться и драться веслами, а еще смещать ворота.

Показательные отборочные игры в рамках фестиваля 1 июня начнутся в 12 часов. В это же время 2 июня начнутся полуфиналы, а финал запланирован на 14:30.

Для смелых болельщиков в перерывах между играми состоятся увлекательные мастер-классы. 1 июня в 14:00 спортсмены расскажут о секретах ведения мяча, а в 17:00 покажут основы гребли. 2 июня в 16:00 начнутся игровые мастер-классы.

Традиционный фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя» проходит в мегаполисе с 24 мая по 2 июня. Площадки открыты в будни с 11:00 до 21:00, в выходные с 10:00 до 21:00. Всего работает 31 площадка.