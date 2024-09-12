Туристы миссии Polaris Dawn впервые вышли в открытый космос

Туристы миссии Polaris Dawn, отправившиеся в полет на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX, впервые вышли в открытый космос, сообщает газета « Ведомости ».

Выход начался в 13:12 по московскому времени. Командир миссии Джаред Айзекман открыл люк корабля и вышел в открытый космос. После его возвращения туда отправилась инженер SpaceX Сара Джиллис. Затем она должна была вернуться и закрыть люк.

Перед выходом экипаж проверил скафандры, разработанные SpaceX, на подвижность и герметичность. Этот случай называют первым в истории, когда в открытом космосе оказались непрофессиональные космонавты.

Сейчас корабль находится на высоте более 700 км над Землей. Всего выход в открытый космос длился около 2 часов.

Двое других членов экипажа, Кидд Потит и Анна Менон, остаются на корабле. Они следят за системами жизнеобеспечения.

Запуск миссии Polaris Dawn состоялся 10 сентября. Всего астронавты должны провести на орбите 5 дней.