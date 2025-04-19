Туристов из России выгнали с пляжа в Шардже за нарушение дресс-кода

Нескольких российских туристов выгнали с пляжа в Шардже в Объединенных Арабских Эмирата из-за нарушенного ими запрета на купальники, сообщает RT со ссылкой на TourDom.ru.

По словам одной из туристок, из-за нефтяных загрязнений воды на пляже в Эль-Фуджайре туристов возят на другие пляжи, в том числе в Кальбу. Полиция выгнала туристов с пляжа за то, что те были в купальниках.

По ее словам, туристов не предупреждали о запретах купальников перед поездкой на пляж в Кальбу.

Ранее сообщалось, что российского туриста, который попал в тайскую больницу, едва не убили местные доктора. Как рассказала его жена, медики разводят ее на деньги, отказывают в транспортировке пациента/