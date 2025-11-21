сегодня в 19:37

Туман продержится в Подмосковье до поздней ночи

На Подмосковье вечером в пятницу опустился густой туман. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до поздней ночи, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

По данным синоптиков, туман окутал регион с 18:00. Он продержится до поздней ночи и начнет постепенно отступать после 03:00 22 ноября.

Во время действия непогоды видимость ухудшится. Она упадет до 200-700 м.

Ведомство напомнило о мерах безопасности. Так, лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не стоит в это время выходить на улицу. Пешеходам следует быть внимательнее при переходе дорог.

Водителям нужно снизить скорость и избегать опасных маневров. Также стоит увеличить обычную дистанцию.

В случае ЧП можно позвонить по номеру 112.

Между тем «желтый» уровень опасности введен в Москве и области из-за гололедицы и тумана.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.