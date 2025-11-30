Туман накроет Москву в ближайшие часы

сегодня в 12:06

Москву в ближайшие два часа окутает туман. Местами он сохранится до утра следующего дня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Туман накроет мегаполис днем 30 ноября и продержится до 09:00 1 декабря. В основном он будет в ТиНАО.

При данном неблагоприятном метеорологическом явлении видимость опустится до 200 — 700 метров.

МЧС рекомендует жителям быть внимательнее и осторожнее. Управляя транспортным средством, надо снизить скорость и держать дистанцию. Также следует избегать опасных маневров.

В случае ЧП можно звонить по номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали, что 30 ноября в Московском регионе температура поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов. Местами пройдет небольшой дождь.

