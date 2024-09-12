Цветоводы Домодедова готовятся к «Зеленой ДАРмарке», которая пройдет 14 сентября

Домодедовские цветоводы и огородники активно готовятся к участию в ежегодной «Зеленой ДАРмарке», которая пройдет в парке «Городской лес». Мероприятие запланировано на 14 сентября с 12:00 до 14:00. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

На ярмарке участники смогут обменяться посадочным материалом, включая семена, саженцы, кусты и цветы. Также будет возможность обменяться продуктами своего труда, например, яблоками, кабачками и другими овощами. Кроме того, будет организован сбор пустых стеклянных банок для дальнейшего использования. Для участников, которые не смогут привезти свои сельскохозяйственные продукты на место мероприятия, есть возможность передать их сотрудникам газеты «Призыв» с 10 по 13 сентября с 10:00 до 17:00 по адресу: улица Советская, дом № 10, подъезд 1, этаж 2.

«Зеленая ДАРмарка» — это прекрасная возможность не только обменяться растениями и овощами, но и пообщаться с теми, кто разделяет ваши интересы, узнать секреты хорошего урожая и просто приятно провести время в компании единомышленников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.