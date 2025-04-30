Циклоны будут поливать Московский регион дождями 1 и 2 мая

Погода в Московском регионе будет сложной в первые два дня мая. Столицу и область будут поливать дождем циклоны с запада и юга, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

Небольшой дождь будет идти в ночь на 1 мая, а днем он станет сильнее, в Подмосковье могут выпасть значительные осадки. 2 мая также будет дождливым.

Местами количество осадков превысит 20 мм — почти треть месячной нормы. Это станет рекордом для первых дней мая. За последние 50 лет больше всего дождей 1–2 мая в Москве выпадало в 2015 году — 15 мм.

Днем 30 апреля в Москве и области будет от 11 до 13 градусов тепла. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный от 7 до 12 метров в секунду.