Циклон «Барбара» принесет в Москву дожди и мокрый снег

К российской столице идет южный циклон «Барбара» с побережья Черного моря. Из-за него в Москве будут идти дожди и мокрый снег, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин.

Он отметил, что циклон южный. Он принесет с собой большое количество влаги. При этом готовиться к худшему жителям российской столицы не нужно.

Во время движения с юга РФ к Москве «Барбара» утратит большее количество влаги. За два дня ожидается выпадение от 7 до 15 миллиметров осадков.

При этом с 14 по 16 октября в Москве может пройти мокрый снег. Параллельно ожидается дождь.

Предположительно, снег будет идти ночью, когда температура воздуха снизится. Почти сразу снег будет таять.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег может появиться в Москве уже в октябре. Однако устойчивого покрова не будет. Температура воздуха упадет уже со следующей недели.

