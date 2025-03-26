Цифровые аватары Сталина и Грозного создали для обучения депутатов в Вологде

В Вологде участников проекта «Школа депутатов» обучают с помощью цифровых аватаров Иосифа Сталина и Ивана Грозного. Организаторы заявили, что взять портрет Владимира Путина они «не решились», сообщает «Подъем» .

«Школа депутатов» направлена на профессиональное обучение парламентариев. Организаторы проекта заявили, что никто не учит депутатов, а потому и понадобилась спецшкола. Благодаря ей, по задумке, народные избранники станут лучше разбираться в законах и работать более эффективно.

Церемонию открытия «Школы депутатов» стилизовали под СССР, развесив советские плакаты. Организаторы заявили, что такой дизайн выбрали, потому что в те годы народные избранники работали «более эффективно».

Также на мероприятии продемонстрировали цифровые аватары исторических персонажей: Иосифа Сталина, Ивана Грозного, Екатерины Великой. Им можно было задать различные вопросы, так как портреты были подключены к искусственному интеллекту. Эту идею разработал член областного заксобрания Антон Холодов.

«Взять Владимира Владимировича Путина мы не решились», — сказал автор идеи.

По словам Холодова, таким способом были продемонстрированы возможности ИИ.

Ранее стало известно, что возможности ИИ-технологий в медицине столицы значительно расширились. Теперь искусственный интеллект способен одновременно обнаруживать до 14 различных патологий на снимке.