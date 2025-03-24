Ракова: ИИ-сервисы в Москве научились определять патологии по 39 направлениям

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова сообщила, что возможности ИИ-технологий в медицине столицы значительно расширились. Теперь искусственный интеллект способен одновременно обнаруживать до 14 различных патологий на одном медицинском снимке.

Такой прорыв в медицине стал возможным благодаря тому, что московские ИИ-сервисы освоили диагностику по четырем дополнительным клиническим направлениям, научившись распознавать новые признаки патологических изменений на медицинских изображениях.

«На протяжении последних 5 лет столичным рентгенологам в работе с медицинскими снимками помогают сервисы на основе искусственного интеллекта. Они умеют определять признаки различных заболеваний и даже находить те отклонения, поиск которых изначально не был целью обследования. Так обследуемый может узнать о заболевании, о котором даже не подозревал, обращаясь к врачу по другому вопросу. Развитие комплексных сервисов сейчас является одним из ключевых направлений нашей работы при применении технологий искусственного интеллекта. Например, на компьютерной томограмме органов грудной клетки комплексный сервис способен определять до 14 видов патологий, а всего работает уже 11 таких сервисов. На сегодняшний день нейросети уже научились определять на медицинских изображениях признаки патологий по 39 клиническим направлениям, включая 4 новых», — отметила Ракова.

Польза от внедрения ИИ

В медицинской практике появились четыре инновационных направления применения искусственного интеллекта. Теперь нейронные технологии помогают автоматизировать измерения аномалий мозга при МРТ-исследованиях и обнаруживать переломы позвоночных структур на рентгеновских снимках опорно-двигательной системы. Кроме того, они эффективны при выявлении изменений в лимфатических узлах подмышечной области и диагностике пневмоторакса на КТ-изображениях грудной клетки.

Своевременное обнаружение увеличенных подмышечных лимфоузлов критически важно, так как это может указывать на серьезные патологические процессы, требующие немедленного диагностического вмешательства для предотвращения осложнений и назначения адекватной терапии. Особую опасность представляет пневмоторакс — состояние, которое может привести к дыхательной недостаточности и потенциально угрожает жизни пациента.

Своевременное выявление позвоночных переломов является ключевым фактором предотвращения хронической боли и двигательных ограничений. Современные ИИ-технологии ускоряют работу рентгенологов, обеспечивая более точные измерения и оперативное описание снимков. Благодаря этому пациенты получают возможность начать терапию на ранних этапах развития патологии, что значительно улучшает результаты лечения. Компьютеризированная обработка МРТ головного мозга предоставляет медицинским специалистам ценную информацию для контроля прогрессирования неврологических расстройств и корректировки лечебных подходов, что в целом повышает качество оказываемой медицинской помощи.

О достижениях

С 2020 года в рамках экспериментального проекта по интеграции технологий компьютерного зрения в медицинскую сферу функционируют интеллектуальные алгоритмы. Инициатива была воплощена комплексом социального развития столичной мэрии в сотрудничестве с департаментом информационных технологий на основе Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

Два из четырех новых направлений — выявление пневмоторакса и определение изменений в подмышечных лимфоузлах — были включены в многофункциональные сервисы, способные диагностировать до 14 различных патологий на единственном медицинском снимке.