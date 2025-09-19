«Цифровая крепость»: почему телефон нельзя передавать незнакомцам

Эксперт Силаев: сегодня телефон — уже не просто средство связи

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев заявил, что давать мобильный на улице или в общественном транспорте незнакомым людям в любых ситуациях — очень опасно, сообщает RT.

«Современный смартфон — это не просто средство связи, а цифровая крепость, хранящая ваши персональные данные, доступ к банковским приложениям, электронной почте и аккаунтам в социальных сетях», — сказал эксперт.

По его словам, самая прямая опасность — это похищение гаджета. Преступник может, воспользовавшись ситуацией, выхватить ваш телефон и скрыться. Однако встречаются и более сложные сценарии, когда злоумышленник работает не один, а в паре с подельником, который отвлекает ваше внимание. В такой ситуации вы рискуете потерять не только телефон, но и, например, сумку или портмоне.

Даже если физического хищения не произошло, нескольких минут хватит опытному аферисту, чтобы причинить существенный вред, заключил Силаев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.