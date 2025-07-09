Цены на овощи и фрукты на рынке в Сергиевом Посаде начнут падать к середине июля

В начале лета потребители удивлялись резко выросшим ценам на рыночные продукты. Из овощей особенно сильно подорожали картофель, морковь и свекла. Ожидаемо высокий ценник был на клубнику, черешню и абрикосы. Но уже в июле эксперты прогнозируют сезонное снижение цен на свежие овощи, фрукты и ягоды. Чем сегодня радуют рыночные прилавки и чем обусловлены цены на сельхозпродукты рассказала Наталья Аверина, продавец на овощной точке в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Она пояснила, что стоимость зависит не только от логистики, но и от самого урожая. Первый урожай картофеля требует быстрой уборки и долго не хранится, а значит цена молодой картошки будет выше. Ценовой минимум ожидается к августу.

«Первая картошка и морковь ценится дорого. В данный момент цена на картофель опустилась до 100 рублей. Зимой она стоила 150 рублей и на нее не взглянешь. Сейчас хороший картофель, думаю, что когда пойдет урожай, цена еще опустится», — отмечает продавец Наталья Аверина.

С огурцами все проще. Здесь главным фактором установленной цены стали погодные условия. Несмотря на высокий ценник, покупателей на рынке много. Овощи уже закупают для заготовок на зиму, ягоды и фрукты берут с запасом. Говорят, идут сюда за качеством.

Для многих поход на рынок — уже традиция. Здесь можно найти свежие овощи, фрукты и зелень, пообщаться с продавцами, попробовать и выбрать сезонные продукты. Да и поторговаться, как здесь, в супермаркете точно не получится.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.