Центральный парк в Пушкине вошел в тройку лидеров по посещаемости в Подмосковье

С 10 по 16 июня Центральный парк в городском округе Пушкинский посетили 49 тыс. человек. Парк вошел в тройку самых посещаемых парков на прошлой неделе. Он занял третье место, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Центральный парк — один из самых красивых парков в округе Пушкинский. В парке расположена оборудованная прогулочная зона, детская игровая площадка и спортивно-оздоровительные комплексы, включая скейтпарк, баскетбольную и спортивную площадки, шахматные и теннисные столы с амфитеатром и трибунами. Для безопасности и удобства, на территории работает система видеонаблюдения.

Посетить парк можно по адресу: Московская область, г. о. Пушкинский, Пушкино, ул. Некрасова, 3А.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.