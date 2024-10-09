Центр урагана Milton приблизится к берегам полуострова Флорида 10 октября

На данный момент центр разрушительного урагана Milton находится над Мексиканским заливом, но уже 10 октября он приблизится к берегам полуострова Флорида, сообщает главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале .

«9 октября давление в центре понизилось до 915 гПА, скорость ветра возросла до 70 м/с, порывы до 89 м/с. 10 октября центр урагана со скоростями ветра 60 м/с приблизится к берегам полуострова Флорида и за сутки пересечет полуостров», — написала Позднякова.

В стадии урагана циклон выйдет в Атлантику 11 октября. Позднякова также показала видео, как выглядит Milton с борта МКС — циклон действительно внушительных размеров.

Метеорологи США назвали ураган худшим штормом во Флориде за последние 100 лет. Скоро его центр достигнет суши 300-тысячного города Тампа. По информации РБК, мэр города Джейн Кастор обратился к жителям Флориды и призвал эвакуироваться более 5 млн человек.

«Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрете», — заявил мэр Тампа.