Центр «Орехово-Зуевский» посетил замминистра социального развития региона

Евгений Борисович увидел работу детских реабилитационных отделений в Орехово-Зуеве и Куровском. Посетил местные клубы «Активное долголетие» и отделения социальной реабилитации. Познакомился с работой интеграционных мастерских «Империя ремесел» и осмотрел филиал в Мисцево, где реализуется проект сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью.

«Социальный центр „Орехово-Зуевский“ является флагманом Московской области в сфере оказания социальных услуг. Я доволен увиденным, проделана огромная работа. Центр не стоит на месте и планы по запуску инклюзивного кафе тому подтверждение», — отметил заместитель министра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что необходимо быть максимально вовлеченными в диалог с жителями.

«Что мы сделали, почему житель должен нам доверить свой голос, свое настоящее и будущее, какие и где, и с кем должны пройти встречи, на какие вопросы мы должны быть готовы ответить, что будет реализовано сегодня, что — в среднесрочной перспективе», — сказал Воробьев.