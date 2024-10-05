Центр национальных конных традиций на ВДНХ посетили 120 тыс. человек
Фото - © Пресс-служба ВДНХ
В Центре национальных конных традиций на ВДНХ завершился сезон мероприятий под открытым небом. С мая по сентябрь здесь проходили фестивали, выступления всадников, турниры по конкуру, шоу-выставки, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Свое мастерство продемонстрировали представители 18 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Турция, Малайзия. Соревнования и другие события под открытым небом посетили более 120 тыс. человек.
За прошедший сезон было организовано более 40 крупных мероприятий на свежем воздухе, в том числе состязания по выездке и управлению конным экипажем, запряженным одной или несколькими лошадьми, конкурсы и познавательные игры для всей семьи.
Кроме того, состоялись международные соревнования по стрельбе из лука верхом, которые впервые прошли в России под эгидой всемирной федерации данного вида спорта. За звание лучших боролись всадники из восьми государств.
Все желающие смогут посетить экскурсию в демонстрационную конюшню центра, оборудованную по современным стандартам. Она находится в павильоне № 43. Здесь можно увидеть лошадей разных пород и услышать рассказ об особенностях их содержания.
В павильоне № 42 открыта первая в России интерактивная экспозиция «Музей лошади». Она состоит из восьми выставочных залов. Посетители смогут узнать об этапах эволюции и биологии этих животных, а также связанных с ними профессиях