Центр национальных конных традиций на ВДНХ посетили 120 тыс. человек

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ завершился сезон мероприятий под открытым небом. С мая по сентябрь здесь проходили фестивали, выступления всадников, турниры по конкуру, шоу-выставки, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Свое мастерство продемонстрировали представители 18 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Турция, Малайзия. Соревнования и другие события под открытым небом посетили более 120 тыс. человек.

За прошедший сезон было организовано более 40 крупных мероприятий на свежем воздухе, в том числе состязания по выездке и управлению конным экипажем, запряженным одной или несколькими лошадьми, конкурсы и познавательные игры для всей семьи.

Кроме того, состоялись международные соревнования по стрельбе из лука верхом, которые впервые прошли в России под эгидой всемирной федерации данного вида спорта. За звание лучших боролись всадники из восьми государств.

Все желающие смогут посетить экскурсию в демонстрационную конюшню центра, оборудованную по современным стандартам. Она находится в павильоне № 43. Здесь можно увидеть лошадей разных пород и услышать рассказ об особенностях их содержания.

В павильоне № 42 открыта первая в России интерактивная экспозиция «Музей лошади». Она состоит из восьми выставочных залов. Посетители смогут узнать об этапах эволюции и биологии этих животных, а также связанных с ними профессиях