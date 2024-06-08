Актриса Анна Кузина успешно строила актерскую карьеру и зарабатывала в России, однако после начала специальной военной операции артистка стала спонсировать атаки на российских военнослужащих и мирных жителей, сообщает «Царьград» .

Кузина родилась 21 июля 1980 года в Киеве. Окончила Львовский полиграфический институт. Затем последовали неудачные попытки поступить киевский и московские театральные институты.

В 2011 году Кузина прошла кастинг комедийного молодежного сериала «Универ. Новая общага». Актрисе был 31 год, однако хорошая наследственность позволила девушке сыграть роль студентки Яны Семакиной. Российский проект принес Кузиной неплохой заработок и немалую популярность.

Однако после начала СВО артистка вернулась на Украину и стала наполнять свои социальные сети антироссийскими посланиями и видеообращениями. По ее словам, русские виноваты во всем, но смогут «искупить свою вину», свергнув главу государства Владимира Путина, а затем сдаться Киеву.

Но на этом актриса не остановилась. Кузина начала регулярно устраивать сборы средств на поддержку украинской армии. Например, Анна часто просит своих подписчиков «скинуться» на беспилотники для ВСУ.