«Трупный цветок» распустится в Москве 9 апреля
Фото - © Telegram-канал «Аптекарский огород МГУ»
Аморфофаллус коньяк, известный как «трупный цветок» благодаря своему едкому запаху гнилого мяса и разлагающейся плоти, готовится распуститься в Москве. Специалисты считают, что это произойдет уже 9 апреля, сообщает Telegram-канал «Аптекарский огород МГУ».
В Субтропической оранжерее ботанического сада уже ощущаются первые «ароматные» нотки. Специалисты предупреждают, что гостей «Аптекарского огорода» ждет мощный запах гниющего мяса.
По всем подсчетам, цветок распустится уже в среду. При этом цветет аморфофаллус коньяк недолго.
«Мы не шутим — это единственный шанс застать это инопланетное чудо вживую», — написали в Telegram-канале.
Аморфофаллус коньяк выглядит как длинный вертикальный початок темно-фиолетового цвета.
Ранее в Москве на Тверской улице зацвела лавровишня. Она радует прохожих изящными кистями белоснежных мелких цветов.