«Трупный цветок» распустится в Москве 9 апреля

Аморфофаллус коньяк, известный как «трупный цветок» благодаря своему едкому запаху гнилого мяса и разлагающейся плоти, готовится распуститься в Москве. Специалисты считают, что это произойдет уже 9 апреля, сообщает Telegram-канал «Аптекарский огород МГУ».

В Субтропической оранжерее ботанического сада уже ощущаются первые «ароматные» нотки. Специалисты предупреждают, что гостей «Аптекарского огорода» ждет мощный запах гниющего мяса.

По всем подсчетам, цветок распустится уже в среду. При этом цветет аморфофаллус коньяк недолго.

«Мы не шутим — это единственный шанс застать это инопланетное чудо вживую», — написали в Telegram-канале.

Аморфофаллус коньяк выглядит как длинный вертикальный початок темно-фиолетового цвета.

Ранее в Москве на Тверской улице зацвела лавровишня. Она радует прохожих изящными кистями белоснежных мелких цветов.