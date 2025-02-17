Трогательный подарок: зэки во Франции получили сеансы массажа на 14 февраля

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Figaro: французским заключенным подарили массаж на День всех влюбленных

В одном из исправительных учреждений Франции заключенным подарили сеансы массажа на День всех влюбленных. На этом презенты не закончились, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Figaro.

Также отбывающим наказание раздали упаковки крема для ухода за кожей. Новости об этом вызвали возмущение у министра юстиции европейской страны Жеральда Дарманена.

Французский политик отметил, что информация о проведении массажа и раздаче уходовых кремов преступникам «шокирует». Таких подарков заключенные получать не должны.

Ранее российский заключенный зашил себе рот нитками в ЯНАО. Он сделал это в знак протеста.