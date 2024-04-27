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Трофейные «Леопарды» ВСУ привезли на Поклонную гору в Москву

Украинские трофейные танки Leopard 2A6 и T-72, захваченные российскими военными в зоне СВО, привезли на Поклонную гору в Москве, сообщает ТАСС.

В Сети появилось видео, как украинские боевые машины завозят на Поклонную гору. Именно там 1 мая состоится открытие выставки Минобороны РФ перед Музеем Победы.

Иностранные боевые машины привезли на длинных тягачах, после чего в помощью крана разместили на площадке.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видеозапись, на которой показаны гусеничная ремонтно-эвакуационная машина М88 и машина разграждения М1150 на базе танка M1 Abrams производства США, которые были подбиты на авдеевском направлении.