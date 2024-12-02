Три вида справок по соцуслугам доступны к оформлению на регпортале Подмосковья

Жителям Подмосковья напоминают о новой комплексной услуге, доступной на региональном портале. По одной ссылке можно оформить сразу три вида справок по социальным услугам, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

Доступные на портале комплексные услуги позволяют сэкономить время, поскольку соединяют в себе сразу несколько онлайн-сервисов, а пользоваться ими просто и удобно.

Чтобы оформить комплексную услугу, необходимо с помощью ЕСИА войти в личный кабинет на региональном портале. После этого в карточке услуги «Справки Минсоцразвития МО» следует выбрать цель обращения, заполнить электронную форму и направить заявление на рассмотрение.

Цели обращения могут быть следующими: выдача справки о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, выдача справки о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы, предоставление справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для получения бесплатной юридической помощи.

При этом в электронную форму заявки для получения бесплатной юридической помощи внедрен сервис автоматического расчета периода, за который предоставляются справки о доходах. Это избавляет жителей от необходимости рассчитывать такой период самостоятельно.

Услуга по оформлению справок предоставляется бесплатно. В случае положительного решения выбранную справку направят в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.