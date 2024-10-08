Три страницы Steam внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора

Роскомнадзор во вторник внес 3 ссылки на игровой портал Steam в реестр запрещенных на территории РФ, сообщает aif.ru .

В надзорном ведомстве заявили, что ссылки попали в реестр 2 и 7 октября. При этом не уточняется, что это за страницы и почему было принято решение об их блокировке.

В Сети появилась информация, что Роскомнадзор может заблокировать игровое сообщество вслед за платформой Discord. Официальных подтверждений по данному поводу нет.

Discord в России попал под блокировку во вторник за нарушение российского законодательства.