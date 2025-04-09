Три несанкционированных НТО демонтировали в Люберцах

Три несанкционированных нестационарных торговых объекта демонтировали в Люберцах. Всего до конца года будут снесены еще более 100 НТО. Об этом рассказал глава городского округа Владимир Волков.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе проводится активная работа по приведению торговых объектов к нормативному состоянию. За последние два года мы выявили и демонтировали уже 287 несанкционированных НТО. План на 2025-й год — демонтировать еще более 100 таких объектов в Люберцах, Дзержинском и Островцах», — сообщил Владимир Волков.

Глава также добавил, что были демонтированы НТО в Малаховке на Михневском шоссе, д. 48/4, в Томилине на ул. Гаршина (напротив д. № 9 «А») и в Люберцах на ул. Побратимов (у д. № 7).

Мониторинг по выявлению несанкционированных торговых объектов проводится в Люберцах на регулярной основе. Это НТО, не соответствующие требованиям пожарной безопасности, санитарных норм и не имеющие разрешительной документации на их размещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.