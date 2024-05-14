Три «народные тропы» благоустроили в Люберцах

В городском округе Люберцы выполнили программу по развитию пешеходной инфраструктуры на текущий год. Специалисты благоустроили три «народные тропы», сделав удобнее и комфортнее подходы к социальным объектам. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Так, подрядчики обустроили тропу, проходящую рядом с домом № 13 на улице Строителей в Люберцах, а также от дома № 4 в Западном микрорайоне поселка Октябрьский до автобусной остановки. Кроме того, появилась пешеходная связь между домами № 9 на Комсомольском проспекте и № 17 на улице Побратимов.

«В рамках проекта благоустраиваются тропинки и дорожки, ранее проложенные самими жителями. Это позволяет сделать пешеходные коммуникации более комфортными, а также сократить путь к остановкам общественного транспорта, социально значимым объектам», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Места проведения работ по обустройству пешеходных дорожек определялись на основе запросов и предпочтений жителей, а также реальной необходимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки. Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.