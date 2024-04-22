Три дождливых дня прогнозируются в Москве на текущей неделе

Синоптик Цыганков: на неделе москвичей могут ждать минимум три дня дождя

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил, что в настоящий момент Москва находится в теплом секторе южного циклона. Тем не менее, по словам эксперта, на неделе жителей столицы ожидают по меньшей мере три дня с небольшими осадками, сообщает RT .

Цыганков рассказал, что кратковременные дожди пройдут в четверг, пятницу и субботу 25, 26 и 27 апреля. В эти дни ожидается облачная погода, а столбики термометров поднимутся до отметок 15-21 градус тепла.

Однако, по словам синоптика, дождь может пройти в Москве и в понедельник, 21 апреля. В первый день недели также ожидается порывистый ветер.

«Мы попали в его (южного циклона. — ред.) теплый сектор. А дальше холодный фронт пройдет. Правда, не сильно холодный», — сообщили в Гидрометцентре.

Цыганков отметил, что «самым лучшим днем» недели станет 24 апреля. Так, в грядущую среду в Москве ожидается слабый ветер, солнце и температура воздуха в промежутке 14-16 градусов тепла.