Тревожные сигналы: как понять, что ребенок подвергся насилию

Психолог Махмутова: изменения в поведении могут указать на насилие над ребенком

Домогательства и насилие над детьми — страшная реальность, с которой, к сожалению, сталкиваются многие семьи. Важно понимать, что ответственность за насилие всегда лежит на обидчике. Никакие особенности ребенка, его поведение или обстоятельства не могут оправдать действия насильника. Очень часто дети боятся или стыдятся говорить о произошедшем, сообщила РИАМО практикующий детский психолог, клинический психолог, автор книги-бестселлера Надежда Махмутова.

«Родителям необходимо быть внимательными к любым, даже незначительным изменениям в поведении ребенка и знать, на какие тревожные сигналы обратить внимание», — заявила эксперт.

Она перечислила физические признаки насилия: необъяснимые синяки, ссадины, травмы в области гениталий, затрудненная походка, боль при сидении, инфекции мочеполовой системы, нарушения сна, кошмары, потеря аппетита или переедание, психосоматические боли (голова, живот).

Эмоциональные и поведенческие изменения: резкие перепады настроения, повышенная тревожность, страхи, раздражительность, агрессия, плаксивость, замкнутость, отстраненность, потеря интереса к прежним увлечениям, сексуализированное поведение (не соответствующее возрасту проявление интереса к сексуальным темам, играм, словам), избегание определенных людей или мест, проблемы с доверием к взрослым, самоповреждающее поведение (нанесение себе порезов, ожогов), суицидальные мысли.

Косвенные признаки: появление у ребенка новых вещей, подарков, денег без объяснения их происхождения; скрытность, ребенок избегает разговоров о своем времяпрепровождении; появление новых старших «друзей», о которых ребенок мало рассказывает.

«Не все эти признаки однозначно указывают на насилие или домогательства. Они могут быть связаны с другими проблемами, например, со стрессом, конфликтами в семье или школе, гормональными изменениями. Однако, если вы заметили несколько тревожных признаков, это сигнал, что ребенку нужна помощь», — посоветовала Махмутова.