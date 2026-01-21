Тревога, снижение эмпатии и агрессия: к чему может привести нехватка объятий

Длительное отсутствие тактильного контакта может усиливать стресс, снижать эмпатию и искажать восприятие мира, сообщила РИАМО кризисный и семейный психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Прямых исследований, доказывающих, что у взрослых именно нехватка объятий ведет к этим состояниям, нет. Но мы можем наблюдать логическую цепь. Во-первых, отсутствие контакта — это снижение уровня окситоцина. Как следствие, повышается общий уровень стресса и огрубляется восприятие жизни. Во-вторых, окситоцин помогает нам лучше понимать других», — сказала Гладких.

Как добавила эксперт, если мы друг друга не понимаем из-за отсутствия эмпатии, это непонимание может провоцировать конфликты и агрессию.

«Если говорить о детях, то здесь связь прямая и яркая: отсутствие тепла и близости сначала вызывает тревогу и беспокойство, а при длительной депривации — может привести к апатии, потере интереса к жизни. У взрослого, который лишен возможности делиться чувствами, быть услышанным и важным для кого-то, также может развиться состояние, близкое к депрессии», — предупредила специалист.

21 января отмечается Международный день объятий. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

