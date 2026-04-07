Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля

Третья волна паводка в Дагестане начнется 11 апреля. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов со ссылкой на прогноз Росгидрометцентра, сообщает « Коммерсант ».

По словам министра, паводок затронет реки Джумрут и Самур, а также населенные пункты в горных районах, в том числе Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши. Кроме того, подъем воды может затронуть прибрежные города.

Сегодня в южных районах Дагестана ожидаются дожди, ветер до 22 м/с, мокрый снег и грозы.

Также 10 апреля штормовое предупреждение объявят в Чечне и Ингушетии. Согласно прогнозу, там может выпасть свыше 60 мм осадков. Есть вероятность, что река Терек выйдет из берегов.

Ранее СК возбудил уголовное дело о халатности из-за наводнений в Дагестане.

