При поддержке друзей из курского «Народного Фронта» и новостного агрегатора «СМИ2» Аким Апачев провел третий урок Открытого Русского Космоса. После Донецка и Банги задумались об образе будущего дети Курска. Они попробовали сами нарисовать космос, сообщили организаторы мероприятия.

Занятие прошло в городской детской художественной школе № 1 им. В. М. Клыкова. Ученикам подарили художественные наборы из альбомов для рисования, красок, карандашей и фломастеров. Каждый нарисовал свой вариант космоса — таким, как его чувствует. Яркие детские картины впоследствии будут переданы бойцам, принимающих участие в освобождении Курской области.

«Этим проектом мы хотим вернуть детям мечту. Сегодня это особенно важно, когда искусственно столько лет нашему обществу навязывали новую систему ценностей. Мечта — это то, что может все изменить», — заявил генеральный директор СМИ2 Юрий Белоусов