Тренировка по устранению пожара прошла в Доме культуры Богородского округа

19 ноября работники 238-й, 240-й, 241-й, 242-й и 259-й пожарно-спасательных частей и отдельного поста 240-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Мероприятие прошло в сельском Доме культуры, расположенном в деревне Тимохово Богородского городского округа, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Начальник территориального управления № 6 Александр Квашнев рассказал, что целью тренировки стало обучение личного состава подразделений способам и приемам ведения боевых действий при тушении пожара в театрально-зрелищных учреждениях с массовым пребыванием людей.

«Согласно тактическому замыслу тренировки пожар возник в зрительном зале в результате замыкания электропроводки. Произошло возгорание электрооборудования с дальнейшим распространением огня на сгораемые декорации и сцену. Дым и продукты горения быстро заполнили помещение зала, и персонал провел эвакуацию людей из здания», — сказал Александр Квашнев.

Начальник теруправления добавил, что на момент прибытия первого подразделения огнем были охвачена сцена и весь зрительный зал

«Прибывшие огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы, провели разведку и оперативно ликвидировали условный пожар. Стоит отметить, что в ходе учений, специалисты зональной службы пожаротушения внесли дополнительные вводные по поиску условного пострадавшего и спасению газодымозащитника, которому стало плохо при тушении возгорания. Пожарные успешно нашли и вывели из здания условного пострадавшего, а также оказали своему коллеге первую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию», — уточнил Александр Квашнев.

Начальник теруправления подчеркнул, что огнеборцы выполнили поставленные цели и задачи в полном объеме, а также отработали взаимодействие между подразделениями и перепроверили состояние пожарной техники. В ходе учений личный состав дежурных караулов действовал уверенно и слаженно. Администрация и персонал Дома культуры получили необходимые знания по своим действиям в случае возникновения пожара.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.