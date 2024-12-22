Тренер Владимир Плетнев научил долголетов Истры новым упражнениям по физкультуре

Для долголетов городского округа Истра организовали встречу с Владимиром Плетневым — известным тренером, который разрабатывает свою методику физической культуры для старшего поколения. В своих занятиях он опирается на успешные практики физкультурных методик разных стран, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Тренер проводит занятия с участниками проекта «Активное долголетие» всего Подмосковья. В течение всего года он посетил разные муниципалитеты и в завершении года приехал к долголетам городского округа Истра. На его занятия в зал СК «Арена-Истра» пришли более 100 человек.

Приехали участники проекта «Активное долголетие» из Истры и Дедовска. На занятиях также присутствовали педагоги, которые ведут занятия по физкультуре для участников «серебряного» возраста, которые узнали интересные упражнения из мастер-класса Владимир Плетнев.

Кроме занятий, у наставников наших долголетов была возможность пообщаться с Владимиром Плетневым, задать интересующие вопросы об особенностях различных методик, их эффективности и исполнении, а также договорились о возможном дальнейшем сотрудничестве с именитым тренером в различных форматах. В конце занятий наши долголеты буквально обступили тренера, задавали много вопросов по дыхательной гимнастике, по отдельным упражнениям, растяжке и т. д.

Было очевидно, что Владимиру Плетневу понравилась достаточно подготовленная аудитория «Активного долголетия» г. о. Истра, он отметил хорошую физическую подготовку наших участников.

«Владимиру Николаевичу интересно проводить занятия с замотивированными участниками, которые с удовольствием пробуют упражнения, даже самые сложные. Наши участники его устроили, ведь они практически все подготовлены, многие упражнения для них — не в новинку, так как они занимаются скандинавской ходьбой и различными практиками: „здоровая спина“, „цигун“, „дыхательная гимнастика“ и т. д., владеют огромным перечнем упражнений, которые проводятся в наших клубах», — отметила руководитель клуба «Активное долголетие» Оксана Мощицкая.

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