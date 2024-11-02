Тренер по фигурному катанию начала бегать марафоны и стала токарем

Тренер по фигурному катанию из Санкт-Петербурга Татьяна Шалимова поделилась своими достижениями в марафонах и новому увлечению токарным делом, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В юности, в 16 лет, она уже добивалась успехов на всесоюзных соревнованиях, но настоящая страсть к марафонам пришла к ней только после 40 лет. Вдохновившись примером других взрослых бегунов, она впервые приняла участие в забеге на 5 км, где заняла первое место среди пожилых участниц, что стало толчком для серьезных тренировок.

Татьяна рассказала, что в марафонах ей удалось добиться впечатляющих результатов, включая победу в марафоне «Дорога жизни» в 47 лет. Она также покорила чемпионат мира среди ветеранов и попробовала свои силы в новом виде спорта — свимране, где нужно чередовать бег и плавание. Татьяна призналась, что мечтает о звании кандидата в мастера спорта.

«Не хочу тратить на это остаток жизни. Мне вполне достаточно полумарафона и дистанций чуть короче», — отметила женщина.

Кроме того, Татьяна увлеклась токарным делом, что для нее стало настоящей страстью. Вдохновленная своим детством, когда она училась работать с инструментами вместе с отцом, она нашла время для курсов токарного мастерства. Она с удовольствием общается с мужчинами-токарями и мечтает о том времени, когда сможет уверенно работать с древесиной, которую ей подарили.

Свои работы она дарит друзьям и организаторам соревнований для награждения победителей в возрастных категориях 50+.