Трем сотрудникам морга в Подмосковье дали до 10 лет колонии за взятки

В Московской области суд вынес приговор заведующему и двум сотрудникам морга за совершение преступлений, включая 40 эпизодов получения взяток организованной группой.

По данным следствия, в сентябре 2023 года завморга придумал способ получения денег от родственников умерших. Он вовлек в преступную схему медицинскую сестру и медицинского регистратора. Сообщницы предлагали родственникам не проводить вскрытие для ускорения процедуры захоронения, а еще брали плату за санитарную обработку и сохранение тел, не оформляя эти услуги официально. Сумма взяток варьировалась от 10 до 20 тыс. рублей.

В ходе расследования специалисты провели более 60 допросов, изучили изъятые документы и записи с камер видеонаблюдения, на которые попали моменты передачи денег. Кроме того, во время обысков дома у одного из фигурантов нашли и изъяли дымный порох.

По итогу все три сотрудника морга попали под суд и получили от 7,5 до 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режимов.

