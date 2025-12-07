Трамп заявил о нехватке великих кинозвезд

сегодня в 04:22

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сегодня почти нет по-настоящему великих звезд кино, сообщает РИА Новости .

Это заявление прозвучало во время вручения награды актеру Сильвестру Сталлоне.

«Мой друг, замечательный человек, действительно выдающийся человек, один из по-настоящему великих кинозвезд. Таких немного. Раньше было много, сейчас почти нет», — отметил Трамп.

Ранее на 95-м году жизни скончался известный канадский режиссер Тед Котчефф, который снял боевик «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли.