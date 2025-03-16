Трамп распустил «Голос Америки»

«Более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — написал директор вещательной организации Майкл Абрамовиц в соцсетях.

Он уточнил, что кадровое решение было направлено по электронной почте. В нем также было предложено ждать дальнейших распоряжений.

Ранее власти США указом президента Дональда Трампа прекратили финансирование «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»*.

О приостановке или полном закрытии вещания радиостанции, которая работала 83 года, не сообщается.

* — признано в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией