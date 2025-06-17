Трамп призвал всех жителей немедленно покинуть Тегеран

«Иран должен был подписать „сделку“, которую я им сказал подписать. Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» — заявил он.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.