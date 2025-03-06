Трамп потребовал от мэра Вашингтона убрать палатки с бездомными

Трамп написал в соцсети Truth Social, что это касается в первую очередь палаток, которые находятся вблизи Белого дома и государственного департамента.

В противном случае в ситуацию будет вынуждено вмешаться федеральное правительство, пригрозил американский президент.

«Вашингтон должен стать чистым и безопасным! Мы хотим снова гордиться нашей великой столицей», — подчеркнул Трамп.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед конгрессом сказал, что легкость, с которой его предшественника Джо Байдена уговорили передать Украине огромное количество бюджетных денег США в качестве военной помощи, сравнима лишь с тем, как просто у ребенка отбирают конфету.