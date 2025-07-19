Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Мердоку после статьи WSJ о письме Эпштейну
Президент США Дональд Трамп подал иск к медиамагнату Руперту Мердоку с требованием взыскать с него 10 млрд долларов, сообщает ТАСС.
Отмечается, что глава Белого дома намерен добиться от Мердока компенсации за репутационный ущерб, нанесенный ему публикацией газеты The Wall Street Journal.
«Истец… требует от ответчиков… возмещения ущерба, судебных издержек и иных компенсаций, которые суд сочтет справедливыми и правомерными, на сумму не менее $10 млрд», — указывается в материалах.
Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, сообщила о якобы имевшем место факте отправки Трампом непристойного поздравления Эпштейну в начале 2000-х годов. Публикация появилась на фоне продолжающегося расследования связей политической и бизнес-элиты с осужденным педофилом, покончившим с собой в тюрьме.