Трамп подал иск на 10 млрд долларов к Мердоку после статьи WSJ о письме Эпштейну

Президент США Дональд Трамп подал иск к медиамагнату Руперту Мердоку с требованием взыскать с него 10 млрд долларов, сообщает ТАСС .

Отмечается, что глава Белого дома намерен добиться от Мердока компенсации за репутационный ущерб, нанесенный ему публикацией газеты The Wall Street Journal.

«Истец… требует от ответчиков… возмещения ущерба, судебных издержек и иных компенсаций, которые суд сочтет справедливыми и правомерными, на сумму не менее $10 млрд», — указывается в материалах.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, сообщила о якобы имевшем место факте отправки Трампом непристойного поздравления Эпштейну в начале 2000-х годов. Публикация появилась на фоне продолжающегося расследования связей политической и бизнес-элиты с осужденным педофилом, покончившим с собой в тюрьме.