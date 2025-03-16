Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в Калифорнии

Как пишет WP, это нацпамятники Chuckwalla и Sáttítla Highlands. Статус госзаповедников территориям присвоил бывший президент США Джо Байден за неделю до своего ухода с должности.

Индейские племена, считающие земли священными, настоятельно просили экс-главу государства сделать их недоступными для ряда работ: бурения, добычи полезных ископаемых, разработки чистой энергии и иной промдеятельности.

Но неясно, есть ли у нынешнего президента страны полномочия полностью отменить прокламации. Так, закон о древностях 1906 года уполномочивает главу государства защищать земли и воды на благо всех жителей США, в том числе путем создания или расширения нацпамятников.

При этом, как пишет газета, в законе не говорится, может ли президент отменить принятое ранее решение без одобрения Конгресса.