Трафик YouTube в России резко рухнул

Россияне массово жалуются на крупный сбой в работе YouTube. У многих пользователей не загружается сайт, трафик рухнул на 20%, следует из данных на сайте Downdetector .

Резкое падение трафика YouTube заметили пользователи минимум из семи российских регионов. Видеохостинг перестал загружаться у жителей Иркутской, Ленинградской и Московской областей. Также неполадки в работе зафиксировали в Санкт-Петербурге, Москве, Якутии и Приморском крае.

Пользователи жалуются на то, что у них не работает сайт. У некоторых платформа загружается, но невозможно воспроизвести видео.

Ранее учредитель «Царьграда» Константин Малофеев прокомментировал замедление работы YouTube в РФ. Он сказал, что блокировка канала СМИ на видеоплатформе стала роковой ошибкой для Google. После этого начался путь компании долой с территории России.