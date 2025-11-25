Традиционный «Морковник» прошел в Президентской академии в Красногорске

С 21 по 23 ноября в Президентской академии в Красногорске прошел традиционный форум «Морковник». Это мероприятие собрало участников для проектной работы, мастер-классов от спикеров и интерактивных мероприятий, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Арина Дерюгина, участница команды Института наставничества, поделилась своими впечатлениями: «Это мероприятие подарило не только опыт, но и много воспоминаний, новых друзей! Спасибо большое за отличную организацию „Морковника“ 2025! Будем работать дальше над нашими проектами, реализовывать их, чтобы принести пользу академии и порадовать других людей».

В последний день форума команды участников представили шесть проектов, направленных на улучшение внеучебной жизни студентов. Эти проекты планируются к реализации уже в этом учебном году.

Главные организаторы форума, студенты Михаил Рогозов, Елизавета Таланкина и Мария Егорова, поделились своими впечатлениями: «Мы рады, что справились с одним из самых сложных мероприятий и подарили ребятам теплые эмоции и незабываемый опыт. Спасибо команде за помощь, а участникам — за их отдачу».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.