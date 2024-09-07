Традиционные ценности: британцы стремятся переехать в РФ по новому указу Путина

Mash: 17 человек захотели переехать из Британии в Россию по новому указу Путина

По новому указу российского президента Владимира Путина о гумпомощи для базированных иностранцев в РФ из Великобритании захотели переехать 17 человек, сообщает Mash .

С 19 по 29 августа в Генконсульство РФ в Эдинбурге обратились 17 человек. Большинство из них являются гражданами Великобритании, еще есть несколько заявок от граждан Белоруссии и Пакистана.

Все обратившиеся намерены получить разрешение на временное проживание (РВП) на территории России.

19 августа Владимир Путин подписал указ, согласно которому прибывающим в РФ иностранцам начнут оказывать гуманитарную помощь, если они разделяют российские традиционные ценности. Такие лица смогут временно жить в РФ без утвержденной правительством квоты и подтверждения владения языком.