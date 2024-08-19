Путин упростил пребывание в РФ иностранцев, поддерживающих традиционные ценности

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому прибывающим в РФ иностранцам начнут оказывать гуманитарную помощь, если они разделяют традиционные ценности, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.

Такие лица смогут временно жить в России без утвержденной правительством квоты и подтверждения владения русским языком.

Помощь будет оказываться иностранцам и лицам без гражданства, которые не согласны с политикой родных стран и разделяют традиционные ценности РФ. Министерство иностранных дел России начнет выдавать таким людям однократные трехмесячные визы.

Ранее болгарский иподиакон Атанас Стефанов обратился к Владимиру Путину с просьбой дать ему российское гражданство. До этого священнослужитель предал анафеме украинского президента Владимира Зеленского. Стефанов утверждал, что он, как и «90% болгарского народа», хочет иметь паспорт России.