«Тоже отчислите?»: школьники танцем на каблуках поддержали уволенного учителя

Ученики 68-й школы запустили массовую акцию в поддержку учителя. Старшеклассники записали видео, где танцуют на каблуках, и задали руководству образовательного учреждения вопрос: «Нас тоже отчислите?». Кадры сопроводили хэштегами в поддержку Малявина.

Преподавателя химии и биологии уволили сразу из двух школ после того, как в Сети всплыли его танцы на каблуках. При этом видео было записано 4 года назад. Малявин заявил, что подписал заявления в шоковом состоянии и под давлением. Он намерен вернуться в школу, чтобы выпустить свой 11 класс.

Родители также вступились за уволенного педагога. Они отметили, что знали о танцевальном прошлом учителя и совершенно спокойно к нему относились. По словам мам и пап, Малявин прекрасный педагог, а хобби такого рода — это нормально.