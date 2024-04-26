Товаропроизводителям Подмосковья расскажут о системах ЕФИС ЗСН и ФГИС «Зерно»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявляет о запуске серии обучающих вебинаров по работе в ЕФИС ЗСН и ФГИС «Зерно», которые организуются при сотрудничестве с ФГБУ «Россельхозземмониторинг». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Существует множество информационных систем, с которым могут работать сельхозтоваропроизводители. Некоторые из них позволяют в роботизированном процессе собирать, обрабатывать и хранить информацию о производстве, перевозке, реализации и утилизации зерна и продуктов его переработки. Чтобы каждому фермеру было понятно и легко пользоваться всеми сервисами, мы регулярно проводим онлайн-семинары и личные консультации», — сообщил зампредседателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Обучающие вебинары предоставят участникам возможность ознакомиться с функционалом и возможностями ЕФИС ЗСН и ФГИС «Зерно», а также научиться эффективно использовать эти системы в своей работе.

Для записи на обучение и получения дополнительной информации просим обращаться по электронной почте: msh@mosreg.ru или по телефону: 8 (498) 602-30-90.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.