«Тотальный диктант» прошел в редакции «Вечерней Москвы»

Редакция «Вечерней Москвы» стала одним из мест проведения ежегодной акции «Тотальный диктант». Знания родного языка проверяли не только журналисты, но также юнкоры и друзья издания, сообщается на сайте газеты.

Диктором выступил режиссер-постановщик, кандидат педагогических наук Вячеслав Киселев. Участники «Тотального диктанта» писали третью часть текста «Дорогой дневник» — «Правда или желание» под авторством писательницы Анны Матвеевой.

По словам Киселева, текст оказался жизненным и интересным. Диктор признался, что он сам мог бы допустить несколько ошибок в тексте, если бы участвовал в акции в качестве испытуемого.

«Особенно зацепил момент, где рассказывается, что современные люди возмущаются, если им звонят без предупреждения, при этом выставляя всю свою жизнь напоказ в социальных сетях», — отметил режиссер.

Сама Анна Матвеева обратила внимание, что текст имел средний уровень сложности. Однако, по словам писательницы, даже если кто-то из участников допустит ошибку при тестировании — огорчаться не стоит. По словам автора, абсолютно грамотных людей в природе не существует.