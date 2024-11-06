Тоскливая серая хмарь: в Сети опубликовали видео снегопада в Москве
Москвичи в соцсетях делятся кадрами тоскливой серости за окном
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Жители российской столицы публикуют в соцсетях видео снегопада и заснеженные улицы города, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На кадрах видно, как столицу накрыла серая хмарь. Небольшой слой снега покрыл газоны, припаркованные автомобили и крыши домов.
Москвичей и гостей города просят выезжать только на зимней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать резких маневров на дороге.
Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в столице наступит зима. По словам метеоролога, в этом году в Москву зима придет на 20 дней позже обычных сроков.